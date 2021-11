Paulina Ljubas (24) ist entsetzt vom Verhalten ihres Partners Henrik Stoltenberg! Das Pärchen ist eines von vier VIP-Duos, die an der zweiten Promistaffel von Temptation Island teilnehmen. Doch was die Ex-Köln 50667-Darstellerin in Folge drei am allerersten Lagerfeuer von ihrem Freund zu sehen bekam, enttäuscht sie zutiefst: Entgegen ihren Abmachungen ließ sich der Love Island-Star hemmungslos volllaufen und sorgte damit für dicke Tränen bei seiner Herzdame Paulina!

Schon in den ersten beiden Ausgaben des Fremdflirtformats hatte Henrik immer wieder betont, wenig bis gar nichts Alkoholisches zu sich nehmen zu wollen, um sich nicht daneben zu benehmen. Doch schon am zweiten Abend waren die guten Vorsätze vergessen – und Henrik flößte sich unter anderem auch Whiskey pur ein. Als seine Freundin das beim ersten Lagerfeuer mit Lola Weippert (25) zu sehen bekam, brachen bei ihr alle Dämme. Unter Tränen erklärte sie der Moderatorin: "Wenn ich schon höre, wie er da rumschreit und auch die Weiber begrapscht und so was. Er hat es mir geschworen, er hat es seinen Eltern geschworen, dass er nicht trinkt, beziehungsweise wenn, dann nur ganz wenig. Und das Erste, was ich dort sehe, erst mal schön den Whisky da sich runterzukippen!"

Warum Paulina gerade auf das Thema Alkohol so allergisch reagiert? "Das ist für mich ein sehr wunder Punkt aufgrund von familiären Dingen, über die Henrik komplett Bescheid weiß", stellte die Influencerin klar. Henrik schien währenddessen noch nichts vom Unmut seiner Freundin zu ahnen. Von Lola auf seine Alkoholeskapaden am Lagerfeuer angesprochen, erklärte er zuversichtlich: "In Bezug auf Alkohol habe ich zu Paulina gesagt, dass ich versuche, sehr wenig zu trinken. Das habe ich am ersten Abend geschafft. Am Zweiten habe ich sie schon sehr vermisst und mir ein bisschen was reingestellt. Aber das waren zwei, drei Bierchen."

