Diogo Sangre feuert nach einem Verbalangriff von Kate Merlan (34) zurück! Die Freundin von Kicker Jakub Jarecki stellt gerade ihre Beziehung in der Fremdflirtshow Temptation Island V.I.P. auf die Probe. In Folge drei musste die rothaarige Beauty allerdings eine bittere Pille schlucken, als auf einmal ihr Ex-Liebhaber in der Villa als Verführer aufschlug! Dass Diogo in der Show ihre kleine geheime Liaison hat auffliegen lassen, macht Kate bis heute sauer – sie machte dem Tätowierer deswegen eine deftige Ansage. Im Promiflash-Interview reagiert er nun darauf!

"Dass Kate mein Verhalten in der Villa als unterstes Niveau bezeichnet, verwundert mich total. Welche Erzählungen von meiner Seite sollen nicht der Wahrheit entsprechen? Ich habe nicht mehr über unsere Vergangenheit ausgeplaudert, als Kate es getan hat – ganz im Gegenteil", ärgert sich Diogo im Gespräch mit Promiflash. Seiner Meinung nach habe er sich stets wie ein Gentleman verhalten. Der Muskelmann habe sich außerdem nie als "Ex von Kate" inszeniert – ganz im Gegenteil: Sie habe ihn doch erst nach seiner Ankunft in diese Schublade gesteckt. "Jeder Zuschauer der Folge kann sich sein eigenes Bild davon machen, wer von uns beiden relaxt und respektvoll war und wer merklich alkoholisiert durchgedreht ist und rumgemeckert hat", zetert er weiter.

Dass Kate überhaupt so ein großes Ding aus seiner Ankunft in der Villa gemacht hat, wundert Diogo bis heute. "Vielleicht ist es bei Kate einfach die eigene Unsicherheit, die sie so reagieren lässt. Wir hatten nämlich eigentlich nie ein Problem miteinander. Alles ist fair abgelaufen und keiner hat sich dem anderen gegenüber blöd verhalten – auch als wir keinen Kontakt mehr hatten", erklärte er noch vor Kates Ansage gegenüber Promiflash. Er schätze eher, dass die Angst vor Jakubs Reaktion auf ihn sie dermaßen nervös gemacht habe.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Diogo und Kates Wiedersehen bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Markus Hertrich Diogo Sangre, Kandidat bei "Are You The One – Reality Stars in Love" 2021

RTL / Frank Fastner Kate Merlan und Jakub Jarecki

