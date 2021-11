Dieser männliche Nachschub auf der Insel der Versuchung schmeckte Kate Merlan (34) so gar nicht! Die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin testet seit dem 11. November bei Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung zu Kicker Jakub Jarecki. Zunächst dachte sie noch, er könnte das Problem werden – aber in Folge drei holte sie selbst die Vergangenheit ein: Ausgerechnet Diogo Sangre stieß als männlicher Verführer hinzu – mit dem hatte Kate vor einer Weile mal was am Laufen gehabt! Das Ergebnis: dicke Tränen im Paradies!

In der dritten Ausgabe des erfolgreichen Formats auf RTL+ gesellte sich der Meisterverführer höchstpersönlich zur illustren Runde dazu – Tattoo-Model Kate fiel in dem Moment alles aus dem Gesicht. Später im Interview erklärte die Rothaarige: "Das ist für mich leider so ein Thema, was jetzt nicht unbedingt gut ist. Das hat schon in meiner Vergangenheit für sehr viel Unruhe gesorgt. Das ist scheiße." Ja, denn tatsächlich hatten die beiden mal was miteinander – und wie Kate später mit einem Gläschen mehr intus und unter Tränen zugab, war sie in dieser Zeit auch schon mit Jakub am Anbandeln gewesen!

Im Gespräch mit Verführer André Hoech erklärte Kate endlich, warum das Aufeinandertreffen mit Diogo so ein großes Problem für sie darstellt: "Jakub war einfach in dieser Zeit nicht in der Lage zu sagen, was er für mich fühlt, weil er dieses Gefühl vorher niemals kannte. Das mit Diogo war einfach nur reine Ablenkung, verstehst du? Jakub war einfach noch nicht bereit, mir zu sagen, was er für mich fühlt. Ich bin auch nur eine Frau, ich möchte auch Bestätigung haben", versuchte sie ihre Sicht der Dinge zu untermauern. Sie hoffe einfach, dass sich der Muskelberg auf Emmy Russ (22) konzentrieren wird. Und was sagte die Ex-Affäre selbst zu dem ganzen Drama? "Warum die jetzt anfängt zu weinen, kann ich nicht nachvollziehen." Na, das kann ja noch heiter werden!

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL Diogo und Kates Wiedersehen bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Verführer André Hoech und Kate Merlan bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Kate Merlan bei "Temptatin Island V.I.P."

