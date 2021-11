Wer präsentiert denn hier so sexy seinen knackigen Po? Bereits als junges Mädchen hatte die schöne Texanerin erstmals vor der Kamera gestanden. Durch ihre Rollen in "Lizzie McGuire" oder "Im Dutzend billiger" wurde die Blondine dann weltberühmt und galt jahrelang als Teenie-Idol. Die Rede ist natürlich von Hilary Duff (34) – denn die Schauspielerin macht auch fast zwanzig Jahre nach ihrem Durchbruch noch eine Top-Figur!

Aktuelle Paparazzifotos zeigen die dreifache Mama am Freitag in Los Angeles. Offenbar kommt Hilary gerade vom Sport, sie trägt ein lässiges Outfit aus Sweater und Leggings – und die enge Hose setzt ihre runde Kehrseite perfekt in Szene! Das fleißige Training im Fitnessstudio hat sich bei der Gossip Girl-Darstellerin ganz offensichtlich bezahlt gemacht.

Erst Anfang des Jahres war Hilary zum dritten Mal Mama geworden. Töchterchen Mae James Bair machte die kleine Patchworkfamilie perfekt: Die Kleine ist das zweite gemeinsame Kind der Hollywood-Beauty mit Matthew Koma. Aus ihrer Beziehung mit Mike Comrie (41) brachte Hilary Sohnemann Luca Cruz (9) mit in die Ehe.

Getty Images Hilary Duff auf der Baby2Baby-Gala im November 2021

BG020/Bauergriffin.com / MEGA Hilary Duff in Los Angeles, November 2021

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Mae

