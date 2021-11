Wie geht es für ihn weiter? Aaron Carter (33) verzückte in der vergangenen Woche seine Fans: Denn gemeinsam mit seiner Verlobten Melanie Martin begrüßte er sein erstes Kind auf der Welt. Doch kurz nach der Geburt seines Sohnes gab es plötzlich traurige News: Die frischgebackenen Eltern gehen ab sofort getrennte Wege! Nun könnte der kleine Prince Lyric Carter zum Mittelpunkt ihres Streits werden: Wird seine Ex etwa versuchen, Aaron sein Baby wegzunehmen?

Auf Twitter teilte Aaron mit seinen Followern jetzt tiefe Einblicke in sein Seelenleben: "Sie hat mir gesagt, dass sie nach Las Vegas ziehen will und ich mein Kind nie wieder sehen werde." Er habe sich in seinem Leben noch nie so betrogen gefühlt, führte der 33-Jährige seine Sicht der Dinge aus: "Es ist so eine schreckliche Situation, besonders weil Prince das alles nicht verdient hat."

Die Aussicht auf die nähere Zukunft mache ihm zu schaffen, betonte Aaron: "Es ist jetzt meine Aufgabe, ein Single-Papa zu sein, und das werde ich in Angriff nehmen." Seine Fans versuchten, ihrem Star in den Kommentaren Mut zu machen: "Wie sind da für dich und du bist uns wichtig."

Getty Images Musiker Aaron Carter

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

YouTube / LMG TV Melanie Martin und Aaron Carter

