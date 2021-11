Auf Michael Wendler (49) und Laura Müllers (21) OnlyFans-Account geht es immer wilder zu! Vor wenigen Tagen haben der Sänger und die Influencerin bekannt gegeben, dass sie ab sofort auf der Social-Media-Plattform OnlyFans vertreten sind. Diese ist vor allem für ihre erotischen und oft auch pornografischen Inhalte bekannt. In den ersten Videos des Paares ging es jedoch noch sehr gesittet zu. Jetzt gehen Laura und der Wendler aber einen Schritt weiter!

In dem neusten OnlyFans-Video der beiden ist zu sehen, wie sich die 21-Jährige sonnt und ihren Po in einem Tanga-Bikinihöschen präsentiert. Der Großteil ihres Pos ist demnach nicht bedeckt. Das nutzt ihr Ehegatte aus, um ihr einen Klaps auf den blanken Hintern zu geben. Doch ob das den Fans gefällt? Wie die anderen bisher geteilten Beiträge ergatterten die Wahlamerikaner für diese Aufnahme nur 450 Likes. Auch die damit bisher erhaltenen Spenden fallen recht mager aus. Für den Popo-Klaps gab es ein Taschengeld von gerade einmal 15 US-Dollar, also umgerechnet 13 Euro.

Um sich Laura und Michaels privaten Content ansehen zu können, muss man ein Abo abschließen. Der Normalpreis dafür beträgt 35 US-Dollar im Monat, also umgerechnet rund 31 Euro. Schließt man direkt eine über mehrere Monate andauernde Mitgliedschaft ab, gibt es einen Rabatt von bis zu 45 Prozent.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller an Halloween 2021

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller, 2021

ARD Michael Wendler und Laura Müller im März 2020 in Köln

