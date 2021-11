Jimi Blue Ochsenknecht (29) geht in seiner Rolle offenbar voll auf! Anfang Oktober wurde der deutsche Schauspieler erstmals Papa. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (28) durfte der einstige Teenie-Schwarm Töchterchen Snow Elanie auf der Welt begrüßen. Auch nach der Trennung von der Influencerin kümmert sich Jimi offenbar rührend um sein kleines Mädchen – das zeigen jetzt auch neue Aufnahmen des Papa-Tochter-Gespanns!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin am Dienstag zuckersüße Videos des Duos. Offensichtlich supermüde versucht Jimi sich darin, sein Töchterchen zu beruhigen, indem er ihr ein "Schhhhhh" vorsummt – und das in den verschiedensten Situationen. Ob neben ihr im Bett, mit Snow auf der Brust oder im Kinderwagen: Der Musiker gibt offensichtlich sein Bestes.

Was hinter den Summ-Clips steckt? In einer Fragerunde schilderte Yeliz ihren Fans zuletzt, ihre Kleine so am besten beruhigen zu können – und sich gemeinsam mit Jimi stets darüber zu amüsieren: "Das berühmte Schhhhhh. Lachen uns immer kaputt nach 20 Minuten!"

