Ein neues Trash-Format flimmert bald über die Bildschirme! Die Sendung namens "Reality Shore" läuft ab dem 8. Dezember auf Joyn und ab Februar im TV – offenbar dürfen sich die Zuschauer schon bald wieder auf reichlich wilde Partys, heiße Flirts und eine Menge Drama freuen. Auch die Namen einiger Kandidaten wurden bereits veröffentlicht – darunter befinden sich ein paar bekannte TV-Gesichter, die ordentlich Zündstoff versprechen!

Anscheinend gehören unter anderem Walentina Doronina, Yasin Mohamed und Jessica Fiorini zu den Kandidaten von "Reality Shore", wie auf Instagram bekannt gegeben wurde. Walentina deutete bereits an, dass es in dem Format ordentlich eskalieren wird. "Es war für mich eine sehr schwere Zeit dort und toppt alle vergangenen Shows. In der Zeit habe ich wieder sehen müssen, dass viele Menschen einem immer und immer wieder Steine in den Wegen legen wollen und einem nichts gönnen", teaserte sie auf Instagram an. Anscheinend scheint es zwischen den Teilnehmern ordentlich Zoff zu geben.

Die Fans scheinen schon sehr gespannt auf das anstehende TV-Spektakel zu sein. "Das kann ja interessant werden", oder "Das kann ich mir definitiv nicht entgehen lassen", schrieben aufgeregte Nutzer unter den Beitrag.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, "Temptation Island"-Kandidat 2021

Instagram / itsjessicafiorini TV-Beauty Jessica Fiorini

