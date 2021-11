Bei Hubert und Andrea ging es nach ihrer Hofwoche offenbar nicht so weiter, wie die beiden es sich erhofft hatten. Der Bayer wollte bei Bauer sucht Frau die große Liebe finden und lud die Sachbearbeiterin auf seinen Betrieb ein. Ihre gemeinsamen Tage haben sie offenbar sehr genossen – nach der Hofwoche wollten sie sich unbedingt wiedersehen. Dennoch ist aus Hubert und Andrea kein Paar geworden!

In der letzten Folge der Staffel trafen die beiden zum ersten Mal seit der Hofwoche aufeinander – denn zu einem Wiedersehen ist es bisher wider Erwarten nicht gekommen. "Die Zeit ist wahnsinnig schnell verrannt. Immer was zu tun gehabt, dann ist hier wieder was gewesen, dass es leider nicht zustande gekommen ist, das Treffen", schilderte Hubert. Außerdem habe er die gemeinsamen Tage auf seinem Hof noch einmal Revue passieren lassen und dann gemerkt, dass er mit Andrea keine Zukunft sieht: "Der Funke ist nicht direkt da gewesen."

Dass es nicht zu einem weiteren Date kam, hat Andrea offenbar ziemlich überrascht. Die 39-Jährige hatte große Pläne geschmiedet und wollte dem Imker ihre Heimat im Elsass zeigen. "Ich bin mit ernsthaften Absichten zur Hofwoche gekommen", betonte sie.

