Steht etwa ein neuer Bewohner des Dschungelcamps fest? Eigentlich hatte es jüngst ordentlich Drama um die neue Staffel "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" gegeben: Aufgrund der aktuellen Entwicklungen der weltweiten Gesundheitslage steht die TV-Produktion in Südafrika nämlich im Moment auf der Kippe. Doch die Camp-Bewohner bekommen offenbar trotzdem Zuwachs: Der Star-Bodyguard Peter Althof soll ebenfalls Teil der neuen Staffel sein!

Das will Bild jetzt erfahren haben. Demnach habe der einstige Bodyguard von Michael Jackson (✝50), Claudia Schiffer (51) und Co. die Verträge für das Dschungelcamp 2022 bereits unterschrieben. Peter wäre mit 66 Jahren neben seinen Konkurrenten rundum Harald Glööckler (56) und Lucas Cordalis (54) der älteste Bewohner im TV-Dschungel. Er selbst habe sich allerdings nicht zu den Gerüchten um seine mögliche Teilnahme äußern wollen.

Noch ist aber unklar, wie und vor allem wo das Dschungelcamp Anfang nächsten Jahres stattfinden wird. Die britische Ausgabe der beliebten TV-Show wird aufgrund der Gesundheitslage schon das zweite Mal in Folge auf Gwrych Castle in Wales gedreht. Die deutsche Produktion hatte im vergangenen Jahr auf eine Dschungel-Ersatzshow gesetzt, die in Studios in Hürth-Efferen stattfand.

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, Moderatoren-Duo

TVNOW / Stefan Gregorowius Harald Glööckler zu Gast im Dschungelshow-Finale

Getty Images Castell Gwrych in Wales, Drehort von "I'm A Celebrity Get Me Out Of Here"

