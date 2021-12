Was für ein glänzender Auftritt! Sandra Bullock (57) ist seit Jahrzehnten eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. In den vergangenen Jahren ist es aber etwas ruhiger um die US-Amerikanerin geworden – sie hat sich mehr Zeit für ihre Familie genommen. Doch vor wenigen Tagen zelebrierte sie ein fulminantes Comeback auf dem Red Carpet: Sandra strahlte in einem funkelnden Jumpsuit mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette!

Am Dienstagabend feierte Sandras neuer Netflix-Streifen "The Unforgivable" in New York Premiere. Anlässlich dieses Events schmiss sich die 57-Jährige mal wieder richtig in Schale. An der Seite ihres Co-Stars Jon Bernthal (45) glänzte die Leinwandbeauty in einem beigefarbenen Einteiler, der von unzähligen glitzernden Pail­let­ten übersät war. Dazu kombinierte Sandy einen eleganten schwarzen Blazer, nudefarbene Pumps und eine goldene Clutch.

Nicht nur der Film "The Unforgivable" erscheint bald auf der Streamingplattform – auch Sandras Blockbuster "Bird Box" erhält eine Fortsetzung. Der Autor des gleichnamigen Buches, Josh Malerman, hatte erst vor Kurzem verraten, dass Teil zwei bereits in Arbeit sei. "Ich kann nicht viel sagen, aber eine Sache kann ich verraten: Das Sequel befindet sich in der Produktionsphase", hatte er gegenüber Inverse preisgegeben.

Getty Images Jon Bernthal und Sandra Bullock bei der "The Unforgivable"-Premiere 2021

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Sandra Bullock beim "Bird Box"-Screening im Dezember 2018

