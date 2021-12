Sandra Bullock (57) spricht offen über eine schreckliche Erfahrung in ihrem Leben. Im Jahr 2014 wurde die Schauspielerin Opfer eines Stalker-Angriffs. Mitten in der Nacht brach ein Einbrecher in ihr Haus ein. Sandra konnte zum Glück noch rechtzeitig den Notruf wählen und verschloss sich bis zum Eintreffen der Polizei in einem Schrank. Mit Jada Pinkett-Smith (50), Willow Smith (21) und Adrienne Banfield-Norris sprach der Hollywoodstar nun über die traumatischen Folgen, die der Einbruch bei ihr auslöste: Sandra hatte lange Zeit mit heftigen Angstzuständen zu kämpfen.

Beim Red Table Talk gestand die Oscar-Preisträgerin: "Nach [dieser Erfahrung] war ich nicht mehr dieselbe. Ich war nicht mehr zurechnungsfähig." Der Einbruch habe damals nach einer Reihe stressiger Ereignisse stattgefunden. Dazu gehörten ein Spinnenbiss, Haarausfall und ein epileptischer Anfall ihres Sohnes Louis. Der Stress forderte seinen Tribut. "Ich sah mir meinen Körper an, er war kurz davor, zusammenzubrechen", beschrieb sie ihren damaligen Zustand. Daraufhin beschloss sie, sich einer professionellen Therapie zu unterziehen.

Sandras kleiner Sohn sei damals zum Glück über Nacht bei einem Kindermädchen gewesen. Wäre er zu Hause gewesen, wäre sie zu ihm gerannt, erklärte Sandra. "Es hätte unser Schicksal für immer verändert", vermutete sie rückblickend. Damals habe sie sehr düstere Gedanken gehabt: "Wenn ich mich nicht zusammenreiße, werde ich sterben", erklärte Sandra ihre Gedanken in der erschütternden Zeit.

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Sandra Bullock, November 2021

Getty Images Sandra Bullcok, Schauspielerin

