Brooklyn Beckham (22) und Nicola Peltz (26) machen kein Geheimnis aus ihrer Liebe. Der Sohn von Ex-Kicker David Beckham (46) kriegt von seiner Verlobten einfach nicht genug: Regelmäßig teilt er Schnappschüsse von der Beauty auf Social Media und kommt dabei aus dem Schwärmen kaum heraus. Der Fotograf hat mit seiner Liebsten anscheinend seine Muse gefunden – jetzt verlieh Brooklyn seinen Gefühlen erneut Ausdruck.

Auf Instagram teilte Nicola ein paar sexy Schnappschüsse von sich in einem schwarzen String und einem kurzen schwarzen Blazer mit goldenen Knöpfen darüber – die Fotos knipste niemand Geringeres als ihr Verlobter. Brooklyn postete fast zeitgleich ein Pärchenfoto mit einer süßen Botschaft an seine Partnerin: "Mein Mädchen für immer. Ich bin so unsterblich in dich verliebt. Du und ich für immer, Baby!" Nicola kommentierte die Liebeserklärung mit "Mein Junge für immer" und einem Herz-Emoji.

Brooklyns Liebe für die 26-Jährige scheint unter die Haut zu gehen: Der Brite ließ sich bereits mehrere Tattoos zu Ehren seiner Verlobten stechen – darunter ein Porträt ihrer Augen und einen von ihr verfassten Liebesbrief. Zuletzt ließ sich der 22-Jährige den Rosenkranz von Nicolas Mutter auf seinem Handrücken verewigen.

Instagram / nicolaannepeltz Nicola Peltz, Model

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

