Prinz William (39) und Prinz Harry (37) arbeiten wieder zusammen! Seit Längerem gab es nun schon Gerüchte über einen angeblichen Streit zwischen den royalen Brüder. Auch wegen des Umzugs von Harry und seiner Frau, Herzogin Meghan (40), nach Los Angeles, soll das Verhältnis zwischen den Söhnen von Prinzessin Diana (✝36) belastet sein. Zuletzt waren die beiden Prinzen zur Enthüllung einer Statue ihrer verstorbenen Mutter im Sommer dieses Jahres gemeinsam zu sehen. Nun haben William und Harry sich erneut für ein gemeinsames Projekt zusammengetan.

Anlässlich der Verleihung des Legacy Awards arbeiteten die Geschwister nun erneut zusammen und trafen sich mit den Preisträgern der Auszeichnung. Während William jedoch zehn der Preisträger im Kensington-Palast in Empfang nahm, setzte sich Harry mit den weiteren Gewinnern mittels eines Videoanrufs in Verbindung. "Beide Brüder wollten unbedingt teilnehmen, und es war ihnen wichtig, dass dies am selben Tag geschah. Es ist eine besondere Auszeichnung zum Gedenken an ihre Mutter, die die beiden trotz allem, was passiert ist, immer noch verbindet", erklärte ein Insider gegenüber Hello!.

Wenn man dem Adelsexperten Stewart Pearce Glauben schenken möchte, dann haben sich die Prinzen schon längst wieder angenähert. Auch deren Ehefrauen sollen untereinander in regem Kontakt stehen. "Ich weiß, dass die vier miteinander sprechen", berichtete der Experte bereits im Sommer gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Enthüllung der Diana-Statue

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im November 2018 in London

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de