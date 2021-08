Haben Prinz Harry (36) und Prinz William (39) sich inzwischen wieder vertragen? Nachdem Harry gemeinsam mit seiner Frau, Herzogin Meghan (40), entschieden hatte, sich von seinen königlichen Pflichten zurückzuziehen, wirkte das Verhältnis der zwei Brüder ziemlich angespannt. Im vergangenen Juli trafen die beiden erstmals nach der Beerdigung ihres Großvaters Prinz Philip (✝99) wieder aufeinander, um gemeinsam die Statue zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana (✝36), zu enthüllen. Dort schienen sie sich prächtig zu verstehen. Konnten Harry und William ihre Unstimmigkeiten mittlerweile also beilegen?

Im Gespräch mit Us Weekly berichtete der Adelsexperte Stewart Pearce jetzt davon, dass die Royals sich inzwischen angeblich wieder angenähert haben. Gemeinsam mit ihren Frauen Herzogin Kate (39) und Herzogin Meghan sollen Harry und William wieder regelmäßig miteinander telefonieren. "Ich weiß, dass die vier miteinander sprechen [...] via Zoom und FaceTime", meinte Pearce und fügte an: "Sie stehen sich inzwischen wieder sehr nahe."

Wie es scheint, hängt der Haussegen bei den Brüdern also wieder gerade – und das, obwohl sie immer wieder unterschiedliche Meinungen vertreten. "Ihr Blick auf die Welt ist hochgradig individualisiert, und das Bemerkenswerte ist, dass sie einander respektieren, nur ihre Ansichten sind eben grundverschieden", führte der Royal-Experte abschließend aus.

