Ashley Graham (34) steht ganz kurz vor der Niederkunft! Das schöne Model und ihr Ehemann Justin Ervin erwarten aktuell zum zweiten Mal Nachwuchs. Nach ihrem Sohn Isaac (1) sollen es dieses Mal gleich zwei Kids werden: Denn die US-Amerikanerin ist mit Zwillingen schwanger. Sehnsüchtig fiebert die Brünette derzeit der Geburt entgegen – und gönnt sich in den letzten Tagen mit Babybauch ein paar extra fettige Snacks!

In ihrer Instagram-Story präsentierte sich die 34-Jährige jetzt erneut in den finalen Zügen ihrer Schwangerschaft. Mit einem kugelrunden Bauch sitzt sie an einer Küchentheke – und schiebt sich einen Cheeto nach dem anderen in den Mund. Zu der Aufnahme schrieb Ashley nur ganz kurz und knapp passend zu ihrem Zustand: "Verdammt schwanger!"

Ashleys Zwillinge lassen ganz schön auf sich warten. Wie die Beauty nämlich verriet, hätten ihre Kids eigentlich schon im Oktober zur Welt kommen sollen – umso verwunderter sind ihre Fans immer wieder, dass die Laufstegbekanntheit immer noch schwanger ist.

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham im September 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im November 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Babybauch Ende Oktober

