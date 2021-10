Ashley Graham (33) gibt ein zauberhaftes Baby-Update! Das Model ist nach Sohnemann Isaac wieder schwanger. Gemeinsam mit ihrem Göttergatten Justin Ervin erwartet die Schönheit dieses Mal sogar Zwillinge! In den vergangenen Monaten ließ sie ihre Fans regelmäßig an ihrer Schwangerschaft teilhaben und teilte viele hübsche Aufnahmen von ihrem Babybauch. Das neueste Posting ist dabei besonders aufregend geraten: Hier sieht man Ashleys Twins in ihrem Bauch strampeln!

Via Instagram teilte die Beauty jetzt ein wunderschönes Video: Ashley präsentiert hier ihren kugelrunden Bauch, der regelrecht bebt! Der Grund: Die Zwillinge waren in dem Moment offenbar besonders aktiv – und haben getobt, was das Zeug hält. Besonders schön: Die Mama der Twins lacht währenddessen ganz begeistert. "Ich kann es kaum erwarten, euch kennenzulernen", betont sie in der Beitragsbeschreibung.

Apropos kennenlernen: Wann ist es denn eigentlich so weit? Wie die 33-Jährige vor ein paar Tagen im Netz verriet, liegt der geplante Geburtstermin noch im Oktober. Also geht es wohl ganz bald los! Und wie sieht ihre Traum-Entbindung aus? "Wir bleiben bei der Hausgeburt. Ich habe ein tolles Team um mich: meine Hebammen, meine Doula, meinen Mann. Ich bin wirklich aufgeregt", erklärte sie gegenüber Access Hollywood.

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Babybauch Ende Oktober

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im August 2021

