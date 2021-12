Wie steht Björn heute zu seinen Hofdamen? Der Agraringenieur wollte bei Bauer sucht Frau die große Liebe finden. Das hat zwar nicht geklappt – dafür fand er in den Bewerberinnen Dani und Kathrin zwei gute Freundinnen. Die drei wollten sich auch unbedingt noch einmal treffen. Doch abgesehen von dem großen Wiedersehen in der letzten Folge der Staffel wurde daraus nichts. Ist vielleicht danach noch etwas zustande gekommen?

Gegenüber Promiflash verriet der Hesse: "Mit den Hofdamen teile ich weiterhin WhatsApp-Gruppen, in denen geschrieben wird. Also wir haben da regen Kontakt eigentlich, auch mit dem gesamten Team." Persönlich begegnet sei er Dani und Kathrin seit dem großen Wiedersehen, das inzwischen mehrere Wochen zurückliegt, aber nicht. "Das liegt teilweise auch daran, dass es sehr weite Wege sind", erklärte der Pferdehalter. Kathrin wohnt zwar in dem nicht allzu weit entfernten Frankfurt, Dani dagegen in Österreich.

Dass sich zwischen ihm und seinen Hofdamen mehr entwickelt, schließt Björn aus. Außerdem hat er inzwischen abseits der Show eine Frau kennengelernt. "Wenn sich was ergibt, was ich sehr hoffe, dann mache ich das auch publik", erzählte der Hobbymusiker. Seine "Bauer sucht Frau"-Reise habe die Unbekannte aber nicht mitverfolgt: "Das finde ich auch mega-gut, weil diese ganze Geschichte mit TV zwischen uns nicht Thema ist und ich mir sicher sein kann, dass sie mich gut findet – und zwar nicht nur, weil sie mich im Fernsehen gesehen hat."

RTL / Stefan Gregorowius Björn, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2021

RTL Björn, Kathrin und Dani bei "Bauer sucht Frau" 2021

TVNOW Björn Diefenbach, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

