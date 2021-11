Björn Diefenbach hat sich endlich entschieden! Der Agraringenieur wollte im Rahmen der Bauer sucht Frau-Hofwoche seine Bewerberinnen Dani und Kathrin näher kennenlernen, um herauszufinden, welche von ihnen besser zu ihm passt. Nach mehreren Tagen hatte er aber immer noch keine Tendenz: Sowohl mit Dani als auch mit Kathrin verstand er sich bestens. Die beiden schienen aber ebenfalls untereinander gut klarzukommen. Doch jetzt redet Björn endlich Klartext, wie es weitergehen soll!

In der aktuellen Folge der Kuppelshow suchte der Hesse das Gespräch zu seinen Ladys und stellte klar: "Ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass das für mich mehr Freundschaft ist, was auch erklärt, warum ich keine Entscheidung treffen will oder kann, weil wir zu dritt so gut funktionieren." Später erklärte er im Interview, dass er mit Dani und Kathrin wahrscheinlich einfach eine zu gute Wahl getroffen habe. "Ich habe zwei gleich tolle Frauen mitgenommen, und wenn ich sie einzeln kennengelernt hätte, vielleicht hätte sich da mehr draus entwickelt", überlegte der 32-Jährige.

Dani und Kathrin scheinen deswegen aber überhaupt nicht traurig zu sein – im Gegenteil: Sie sehen die Sache genauso wie der Pferdehalter. Die beiden hatten schon am Morgen darüber gesprochen. "Wir sind auch zu dem Entschluss gekommen, dass wir zu dritt super harmonieren", verriet Dani. Sie wollen sogar noch den Rest der Hofwoche mit Björn verbringen.

