Sie hat ein paar Kunstwerke, die ihren Körper schmücken – und eines davon ist etwas ziemlich Besonderes! Billie Eilish (19) ist seit Jahren ein gefeierter Popstar. Ihr Privatleben hält die Musikerin aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nun gibt sie ihren Fans ein paar intime Details preis, die vor allem ihren eigenen Körper betreffen: Billie hat insgesamt drei Tattoos – und ein Motiv davon ist ihr Name!

In ihrem diesjährigen Interview mit Vanity Fair macht die 19-Jährige jetzt keinen Hehl mehr daraus, dass sie auf besonderen Körperschmuck steht. Direkt nach dem Vanity-Fair-Interview von 2020 ließ sich die "Happier Than Ever"-Interpretin einen Drachen auf ihre Hüfte tätowieren. Ein Jahr später folgte ihr Nachname Eilish als Motiv, welches ihre Brust ziert. "Ja, ich liebe mich", erklärt Billie ihr ungewöhnliches Tattoo im Interview.

Erst kürzlich hat sie sich Feen auf ihre Hand tätowieren lassen. Trotz bereits einiger Tätowierungen will es Billie aber nicht übertreiben. "Nein, ich werde mich nicht zutätowieren lassen. Aber ich habe noch ein paar Ideen", erklärt sie im Gespräch weiter. Was sagt ihr zu Billies Tattoos? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish, Sängerin

Anzeige

Instagram / billieeilish Billie Eilish im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Billie Eilish im September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de