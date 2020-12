Billie Eilish (18) sorgte schon häufiger wegen ihres Äußeren für Aufsehen. Nicht nur ihre bunten Haare, sondern auch ihr Schlapperlook werden häufig von Kritikern moniert. Dass sie sich ganz bewusst gegen figurbetonte Kleidung entschieden hatt, hat einen Grund: Die Sängerin wehrt sich damit gegen Bodyshaming. Jetzt stieß der Megastar jedoch seine Fans vor den Kopf: In einem Interview verriet Billie, dass sie sich ein Tattoo stechen ließ – betonte aber zugleich: Niemand wird das Motiv jemals zu sehen bekommen!

Gegenüber der Vanity Fair plauderte die "Bad Guy"-Interpretin aus, dass sie sich in diesem Jahr einen großen Wunsch erfüllt hat. "Ich habe ein Tattoo bekommen", offenbarte die 18-Jährige. Doch auf weitere Details müssen ihre Fans wohl noch eine Weile warten. Billie hüllte sich bezüglich Ort und Design ihrer Körperkunst in eisernes Schweigen.

Allerdings dürfte die Grammy-Gewinnerin ohnehin bald wieder vermehrt mit ihrer Musik für Schlagzeilen sorgen. Denn neben ihrer Tattoo-Neuigkeit verriet Billie, dass sie – zusammen mit ihrem Bruder Finneas O’Connell – bereits neue Lieder geschrieben hätte. Ihre diesjährige "Where Did We Go?"-Tour hatte die Musikerin dagegen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage vorzeitig absagen müssen.

Anzeige

Getty Images Billie Eilish bei den Brit Awards in London im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Billie Eilish in West Hollywood im Dezember 2019

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de