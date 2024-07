Nach Krebskampf: Bachelor-Star Hailey (†31) ist gestorben

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Hailey Merkt ist im Alter von gerade einmal 31 Jahren gestorben. Die einstige The Bachelor-Teilnehmerin hat ihren Kampf gegen den Krebs verloren. Das teilen Haileys Angehörige nun auf ihrem Instagram-Kanal mit. "Mit gebrochenem Herzen teilen wir mit, dass unsere geliebte Hailey nach einem mutigen Kampf um ihr Leben verstorben ist", heißt es in dem herzzerreißenden Statement in der Bildbeschreibung. "Ihre Entschlossenheit, ihr Mut und ihr Lebenswille übertrafen jeden Zeitplan, den die Ärzte ihr gaben, und sie entschied sich, ihre letzten Momente umgeben von ihren Lieben zu verbringen und das zu tun, was sie am meisten schätzte, ohne es zu bereuen", lauten nur einige der liebevollen Worte, mit denen Haileys Familie Abschied nimmt.

Unter den zahlreichen Beileidsbekundungen in der Kommentarspalte finden sich auch einige ehemalige Bachelor-Kandidatinnen, mit denen Hailey in der 21. Staffel des Formats zu sehen war. "Oh mein Gott! Ich bin so traurig, das zu hören", schreibt Raven Gates und fügt hinzu: "Ich habe so sehr auf ihre Genesung gehofft. Ruhe in Frieden, Hailey. Du wirst nie vergessen werden." Auch Vanessa Grimaldi versucht, ihre Trauer in Worte zu fassen: "Unser schönes Mädchen! Diese Nachricht hat mich gebrochen. Du bist so ein Licht, dein wunderschönes breites Lächeln wird mir immer in Erinnerung bleiben. Für immer. Ruhe in Frieden, meine Freundin!"

Seit ihrer Diagnose mit Leukämie nahm Hailey ihre Follower bei ihrem Kampf gegen den Krebs mit. Sie teilte regelmäßig Bilder von ihrer Behandlung auf der Social-Media-Plattform. Im Oktober schrieb sie zu einem Bild, das im Krankenhaus entstanden zu sein scheint: "Ein seltener Moment, in dem ich während der Behandlung lächle." Auch auf ihrer GoFundMe-Seite gab Hailey regelmäßige Updates zu ihrem gesundheitlichen Zustand. Nach ihrem Tod veröffentlicht der Organisator eine Nachricht auf der Fundraising-Seite, in der geschrieben steht, dass sie eine Knochenmarktransplantation erhalten habe, welche ihr laut den Ärzten neun Monate verschaffen sollte, in denen sie "nicht an Krebs zu denken" brauche. Weiter heißt es: "In Wahrheit hatte sie nur sechs Wochen Zeit, bevor sie die schreckliche Nachricht erhielt, dass die Leukämiezellen wieder da waren und sich schnell ausbreiteten."

Instagram / haileymerkt Hailey Merkt, TV-Bekanntheit

