Bereiten Anne Wünsche (30) die Schwangerschaftspfunde Kopfschmerzen? Die Influencerin ist momentan schwanger. Für sie ist es bereits das dritte Kind, doch es ist das erste gemeinsame mit ihrem Freund Karim (33). Im Netz gibt sie regelmäßige intime Einblicke in diese spannende Zeit. Zuletzt verriet sie, starke Verlustängste zu verspüren. Und wie sieht es mit der Gewichtszunahme aus – macht sich Anne diesbezüglich auch Gedanken?

In ihrer Instagram-Story erzählte die Beauty nun, dass sie anfängt zuzunehmen. Sie versuche zwar auf Obst und Gemüse umzusteigen, doch das halte Anne nicht wirklich satt. Am liebsten würde sie durchgehend Pizza und Lasagne essen, "aber ich muss aufpassen", betonte sie daraufhin. Zunehmen sei zwar normal, "aber ich will es nicht übertreiben. Aktuell geht es leider in die Richtung." Denn die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin habe ständig Hunger und bewege sich kaum.

"Klar, dass es auf der Hüfte landet. Ich möchte nur nicht zu extrem auseinandergehen. Zunehmen werde ich so oder so", stellte sie wiederholt klar. Eine Veränderung bemerke sie aber vor allem an ihrer Oberweite: "Ich muss meinen BH immer wieder richten, das musste ich vorher nicht. So wie es jetzt ist, finde ich es schön, größer darf die nicht werden", schrieb Anne ehrlich.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Freund Karim im Oktober 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

