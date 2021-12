Ist Tori Spelling (48) aus Geldnot immer noch mit Dean McDermott (55) verheiratet? Schon seit Monaten machen Gerüchte um ein Ehe-Aus der Beverly Hills, 90210-Darstellerin und ihres Mannes die Runde. Angeblich soll das Paar nur noch wegen seiner fünf gemeinsamen Kinder zusammen sein. Doch noch eine weitere Hürde soll die Blondine zurückhalten. Eine Quelle behauptet nun: Tori kann sich die Scheidung von Dean nicht leisten!

Laut einer Quelle von Us Weekly bleibe die 48-Jährige aus finanziellen Gründen mit dem Kanadier verheiratet. "Zwischen den Kosten für die Kinderbetreuung und der Tatsache, dass sie das höhere Einkommen hat, steckt Tori finanziell in der Klemme. Eine Scheidung würde sie in den Ruin treiben", glaubt der Informant zu wissen. Zwar hätten die beiden einen Ehevertrag, doch selbst darin gebe es Schlupflöcher.

Vor wenigen Wochen hatte eine andere Quelle bereits berichtet, Dean habe seiner Gattin damit gedroht, sie im Falle einer Scheidung auf Unterhalt zu verklagen. Daraufhin sei die Schauspielerin völlig aus der Haut gefahren. "Geld ist ein Problem und war es schon immer", verriet der Insider.

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott mit ihren Kids

Instagram / torispelling Tori Spelling, Schauspielerin

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott

