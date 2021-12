Sarah (29) und Julian Engels (28) sind Eltern geworden! Das verkündete die Sängerin am Freitag auf Instagram. Dort verriet sie den Namen ihrer Tochter: Solea Liana Engels. "Am 2. Dezember 2021 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen", freute sie sich zu einem Foto von einem kleinen Händchen ihres Babys. Sie, Julian und ihr Sohn Alessio Lombardi (6) seien voller Glück.

