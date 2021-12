Anscheinend durfte Pietro Lombardi (29) schon Bekanntschaft mit der neugeborenen Tochter seiner Ex Sarah Engels (29) machen! Die beiden Sänger haben einen gemeinsamen Sohn: Alessio Lombardi (6). Die Ex-Partner haben heute ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Auch mit Sarahs neuem Mann Julian (28) versteht der Musiker sich blendend. Jetzt wurde Sarah und Julians Töchterchen Solea Liana geboren – und offenbar durfte Pietro die Kleine als einer der ersten Menschen sehen!

Unter dem Instagram-Beitrag, mit dem die stolzen Eltern die Geburt ihrer Prinzessin bekannt gegeben haben, überbrachte auch Pietro seine Glückwünsche – und verriet, dass er die Schwester seines Sohnes schon kennenlernen durfte. "Habe die Kleine gestern gesehen, sieht so frech aus. Aber das Wichtigste ist, dass sie gesund ist, denn das habe ich mir so sehr gewünscht, weil ich weiß, was du durchgemacht hast bei deiner ersten Geburt von unserem kleinen Frechdachs", schrieb der "Cinderella"-Interpret an seine einstige Ehefrau.

Die Geburt von Sohnemann Alessio verlief nämlich nicht ohne Komplikationen: Der Kleine wurde mit Herzproblemen geboren und musste direkt nach der Entbindung auf die Intensivstation verlegt werden. Diese Erfahrung war für Pietro und Sarah damals sehr traumatisch.

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im August 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels' Tochter Solea Liana

Instagram / pietrolombardi Sänger Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

