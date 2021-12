Not macht erfinderisch – das bewies Yeliz Koc (28) zuletzt des Öfteren. Die Neu-Mama zeigte ihren Followern ihre kleinen DIY-Projekte im Netz. So funktionierte sie ihre Waschmaschine in einen Wickeltisch um und bekam dafür reichlich Zuspruch von ihren Fans. Auch ihren Handtuchhalter wandelte sie bereits um – und zwar in eine Kleiderstange. Jetzt musste sich Yeliz aber wieder etwas einfallen lassen...

In ihrer Instagram-Story teilte die Bachelor-Bekanntheit nun ein Bild und zeigte ihre neue Idee. Weil ihre Stilleinlagen leer waren, nahm Yeliz kurzerhand Slipeinlagen und legte sie in ihren BH. Offenbar nimmt sie sich selbst nicht zu ernst. Denn die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (29) fügte lachende Emojis hinzu und schmunzelte wohl über den Schnappschuss.

Allgemein geht die Beauty ziemlich offen mit dem Thema Stillen um. So offenbarte Yeliz auch: "Ich hatte anfangs auch einen krassen Milchstau mit Schüttelfrost und starken Schmerzen verbunden." Auch darüber wie ihre gemachte Brust nach dem Stillen aussehen wird, macht sie sich Gedanken.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie im November 2021

Instagram / yelizkoc Influencerin Yeliz Koc

