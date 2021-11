Yeliz Koc (28) nutzt ihre Waschmaschine auf ganz schön kreative Art und Weise. Die einstige Bachelor-Kandidatin wurde vergangenen Monat zum ersten Mal Mutter – seitdem gibt die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (29) ihren Fans immer wieder private Einblicke in ihren neuen Alltag als Mama. Jetzt postete Yeliz auf Social Media ein Video ihres Wickeltischs – oder besser gesagt ihrer Waschmaschine.

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Influencerin jetzt ihre selbstgebastelte Konstruktion eines Wickeltischs: Auf ihrer Waschmaschine befestigte sie dazu ganz einfach eine Wickelauflage. Auch ihre Badewanne funktionierte die 28-Jährige rasch um und lagert darin unter anderem eine Mülltüte für die gebrauchten Windeln. Yeliz erklärte: "Ich habe mir sogar extra ein Badewannenbrett gekauft, damit ich da die Wechselklamotten habe. Einen Windeleimer wollte ich auch nicht kaufen."

Ihren Fans scheint die bodenständige und erfinderische Art der frischgebackenen Mutter gut zu gefallen: "Einfach zu geil, dass du so normal bist wie ich auch", betonte ein User in einer Nachricht an die TV-Bekanntheit. In einer weiteren Nachricht schwärmte ein anderer Nutzer: "Du bist endlich eine Influencerin, die kein top durchdesigntes Kinderzimmer hat für ein Kind, das dieses Zimmer nicht braucht!"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Oktober 2021

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

