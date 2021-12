Ein harter Tag für Jasmin Herren (42). Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin musste in diesem Jahr einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihr Mann Willi Herren (✝45) starb vollkommen unerwartet. Obwohl das Paar kurz zuvor in Trennung lebte, betonte die Blondine im Nachhinein: Sie hätten an ihrer Ehe festgehalten. Nun hätte der Hochzeitstag der beiden angestanden – und Jasmin besuchte zu diesem Anlass das Grab des verstorbenen TV-Stars.

"Gestern vor drei Jahren hatten mein Mann und ich unseren Hochzeitstag auf den Malediven und ich habe gedacht, ich bringe ihm jetzt mal ein paar Blümchen", erzählte die 42-Jährige auf Instagram. 2018 hatten sich die Turteltauben das Jawort gegeben. Auf einem Throwback-Foto, das Jasmin und Willi am Strand zeigt, ist auch ihre Hochzeitsurkunde zu sehen. Die beiden schneiden Grimassen und posieren links und rechts neben einem Pfeiler, an dem das gerahmte Dokument festgenagelt ist. "Alles Liebe, mein Schatziwatzi. Ich vermisse dich", schrieb die Sängerin.

Jasmin war allerdings nicht die Einzige, die am Donnerstag die Ruhestätte des Kampf der Realitystars-Teilnehmers besucht hat. Auch seine Tochter Alessia Herren (19) teilte in ihrer Story eine Sequenz, die das Grab zeigt. "Ich liebe dich für immer, Papa", widmete sie ihrem Elternteil liebe Worte.

Instagram / jasminherren78 Willi Herrens Grab

Instagram / jasminherren78 Jasmin und Willi Herren

Instagram / alessiamillane TV-Gesicht Alessia Herren

