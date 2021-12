Kaja Schmidt-Tychsen (40) möchte nicht länger schweigen! Die Alles was zählt-Darstellerin hält ihr Privatleben eigentlich geheim. So kannte man sie bisher auch nicht an der Seite eines Mannes. Nun machte sie jedoch ihre Beziehung zu ihrem Freund Dirk öffentlich – allerdings aus einem traurigen Grund. Denn Kaja möchte über ein Tabuthema sprechen. Sie und ihr Partner sind Stalking-Opfer. Eine Frau wirft dem Paar vor, seine Beziehung nur vorzutäuschen.

"Angefangen hat es vor zwei Jahren, das ist eine Bekannte von Dirk, ich habe diese Frau noch nie gesehen, die uns unterstellt, dass wie eine sogenannte Fake-Beziehung führen", offenbart Kaja gegenüber RTL. Die Stalkerin, eine Ärztin, gehe dabei davon aus, dass Dirk Kaja als Schauspielerin engagiert habe, um sie "fertigzumachen". "Sie hat meine Adresse, das weiß ich, weil sie mir Briefe nach Hause schickt. Sie hat meine Telefonnummer, das weiß ich, weil sie mir SMS schickt", erzählt die 40-Jährige.

Anfangs habe die Frau ihr noch leidgetan. Die Drohungen gegen sie und ihre Familie seien mittlerweile aber so massiv, dass Kaja nicht länger schweigen wolle. Auch auf Social Media hat die Jennifer-Steinkamp-Darstellerin deshalb ihre Geschichte erzählt – und ist verwundert von der riesigen Anteilnahme. "Mir war nicht klar, wie 'normal' es ist ein Stalking-Opfer zu sein." Einen Rat für Betroffene habe sie nicht. Kaja betont jedoch, wie wichtig es sei, offen über dieses Thema zu sprechen.

Actionpress / wcrART Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen im August 2018

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen, August 2021

