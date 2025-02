Diese Liebesgeschichte bahnt sich bei "Alles was zählt" an

Bei Alles was zählt ging es in den vergangenen Wochen drunter und drüber. Nachdem Jenny Steinkamp (Kaja Schmidt-Tychsen, 43) die Eishalle in Brand gesetzt hatte, sucht sie in den neuesten Folgen auf Mallorca nach Ablenkung. Dort trifft sie auf einen alten Bekannten: Ingo Zadek, gespielt von André Dietz (49). In einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Serie berichtet der Schauspieler nun: "Ingo und Jenny fanden sich über Jahre sche*ße, haben sich dann aber angenähert. Sie haben Dinge ineinander gesehen, die andere Menschen nicht in diesen beiden Personen gesehen haben."

Die Fans der Daily könnten sich eine Beziehung zwischen Ingo und der Tochter des Steinkamp-Imperiums durchaus vorstellen. "Das ist doch gut, wenn Ingo für Jenny da ist. Wenn die beiden zusammenkommen, wäre das super. Jenny soll keinen Blödsinn machen und Ingo wird da schon drauf achten", findet eine Userin unter dem Post. Ein Zuschauer gibt allerdings zu bedenken, dass die Eiskunstläuferin einst für den Unfalltod von Ingos Ehefrau verantwortlich war – ganz unbelastet wäre die Romanze also nicht.

Das Mallorca-Special von "Alles was zählt" flimmert im Rahmen der großen Eventwoche ab dem 17. Februar über die Bildschirme. Mit dabei ist auch ein neues Gesicht, das bislang hauptsächlich für seine Stimme bekannt war. Der Let's Dance-Sprecher Patrick Linke übernimmt die Rolle eines alten Kumpels von Ingo, der auf Mallorca als Barkeeper arbeitet. Im Gespräch mit RTL witzelte er: "Alle kennen meine Stimme, aber niemand mein Gesicht. An der Käsetheke bleibe ich unerkannt. Das wird sich jetzt vielleicht ändern."

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen André Dietz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

RTL / Jule Zielke Kaja Schmidt-Tychsen und Patrick Linke in "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige