Startet sie nun in eine komplett neue Karriere? In der RTL-Daily Alles was zählt kam es zu einem sagenhaften Comeback, als Jenny an den NRW-Meisterschaften im Eiskunstlauf teilnahm und sogar den zweiten Platz belegte. Doch nach ihrer triumphalen Rückkehr aufs Eis hängte sie ihre Schlittschuhe direkt wieder an den Nagel. Die große Frage ist nun: Wie geht es für sie weiter? Das beantwortet die Jenny-Darstellerin Kaja Schmidt-Tychsen (39) gegenüber Promiflash.

Was die Schauspielerin schon verraten dürfe: Ihre Figur bleibe der Serie auf jeden Fall erhalten – und finde auch einen neuen Job. "Unerwarteterweise wird sich Jenny aber einer neuen beruflichen Herausforderung stellen", erzählt Kaja im Gespräch mit Promiflash. Welche das genau sein wird, das könne die gebürtige Flensburgerin aber leider noch nicht ausplaudern. Könnte also die Chance bestehen, dass Jenny sich doch nochmals aufs Eis wagt?

Nein, ihre Eiskunstlaufkarriere sei tatsächlich endgültig beendet, betont Kaja. Das finde sie allerdings nicht schlimm – ganz im Gegenteil. Denn sie persönlich freue es, dass Jenny aufhört, wenn es am schönsten sei. "[Sie] hat ihr Leben lang um Ansehen und auch um einen Platz auf dem Treppchen gekämpft. Endlich hat sie beides erreicht. Das ist eigentlich das Größte, was ihr passieren kann", erklärt der AWZ-Star.

TVNOW/ Julia Feldhagen Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) bei "Alles was zählt"

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen im Mai 2020

TVNOW / Kai Schulz Simone, Richard und Jenny bei AWZ

