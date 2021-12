Die Queen (95) ist eine moderne Frau! Als britische Monarchin muss sie zu jeder Zeit erreichbar sein. Deshalb hat sie auch immer ein voll aufgeladenes Smartphone in ihrer Handtasche dabei. Doch wer ist eigentlich am meisten auf ihrer Anruferliste vertreten? Vielleicht ihr Sohn Prinz Charles (73)? Anscheinend nicht – denn das sind die zwei Gesprächspartner, die die Queen regelmäßig am royalen Telefon hat!

"Die zwei Menschen, mit denen sie am meisten telefoniert, sind ihre Tochter Prinzessin Anne (71) und ihr Rennmanager John Warren", verriet der royale Kommentator Jonathan Sacerdoti im Podcast "Royally US" von Christina Garibaldi. Laut ihm habe die Großmutter von Prinz William (39) und Prinz Harry (37) angeblich ein Mobiltelefon von Samsung, welches mit einer Anti-Hacker-Verschlüsselung versehen wurde. Mit diesem tausche sie sich gerne mit ihrer Tochter aus, zu der sie wohl ein sehr enges Verhältnis habe. Mit ihrem Pferde- und Rennzuchtberater John Warren spreche sie ebenfalls häufig. Denn die Königin ist eine Pferdefrau durch und durch.

Mit dem Reitsport hat die britische Monarchin bereits Millionen verdient. Allein von 2017 bis 2020 nahm sie 7,7 Millionen Pfund, das sind umgerechnet rund 8,8 Millionen Euro, ein. Die Daily Mail hatte dieses hübsche Sümmchen letztes Jahr veröffentlicht. Bis heute haben die Pferde der Queen mehr als 500 Rennen gewonnen.

