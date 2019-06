Durch dieses Hobby verdient sich Queen Elizabeth II. (93) etwas dazu! Die britische Monarchin hat bekannterweise ein Faible für Tiere. Jahrelang hatte sie ihre heiß geliebten Corgis gezüchtet. Auch Pferde haben es ihr schon lange angetan. Die Königin ist stolze Besitzerin von gleich mehreren preisgekrönten Rennpferden – und die haben ihr über die Jahre schon eine Menge Geld eingebracht: In den letzten 31 Jahren hat die Queen satte 8.7 Millionen Euro durch Pferderennen gewonnen!

Das fand nun das Internetportal myracing.com heraus. Die Pferde der Queen nehmen zwar schon seit 1953 an Rennen teil, die Statistik über ihre Gewinne reicht aber nur bis ins Jahr 1988 zurück. In dieser Zeit hat die heute 93-Jährige allerdings ganz schön abgesahnt. Ihr erfolgreichstes Jahr hatte Elizabeth 2016. Damals gewann sie satte 633.932 Euro. Das sei für die Queen allerdings nebensächlich, meint zumindest Renn-Experte Matthew Newman. Er ist sich sicher, dass die Monarchin aus purer Pferdeliebe beim Rennsport mitfiebert: "Man muss sich nur mal ihr Gesicht anschauen, wenn ihre Pferde anfangen zu rennen, das verrät einem alles, was man wissen muss."

Alleine in diesem Jahr konnte die achtfache Uroma schon 218.119 Euro an der Rennkasse abholen. Ihr erfolgreichstes Pferd in all den Jahren, Carlton House, ging allerdings schon 2014 in Rente.

Getty Images Queen Elizabeth II. in Surrey

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2007

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Royal Windsor Horse Show 2011

