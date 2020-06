In der aktuellen Zeit läuft alles etwas anders! Erst vor Kurzem musste Queen Elizabeth II. (94) bereits auf die traditionell spektakuläre Trooping-the-Colour-Parade vor dem Buckingham Palace in London verzichten. Stattdessen wurde sie mit einer kleinen Militärzeremonie auf Schloss Windsor geehrt. Doch neben den Feierlichkeiten sind gerade auch keine Besuche und Ansprachen möglich. Deswegen griff die Queen jetzt erstmals zu diesem technischen Hilfsmittel: Sie meldete sich zusammen mit ihrer Tochter, Prinzessin Anne (69), in einem Videoanruf zu Wort!

Anlässlich der sogenannten Carers Week, einer jährlichen Kampagne zur Wertschätzung von Pflegekräften, ließ es sich die Queen nicht nehmen, sich die bewegenden Geschichten aus dem britischen Volk selbst anzuhören. In dieser speziellen Woche sollen nicht nur die Herausforderungen, denen unbezahlte Pflegekräfte gegenüberstehen, hervorgehoben werden, sondern auch für mehr Anerkennung gekämpft werden. "Interessant, all ihre Erzählungen und Geschichten zu hören", bedankte sich die 94-Jährige am Ende der virtuellen Begegnung. Sie sei nicht nur beeindruckt von dem, was ihre Gesprächspartner bereits erreicht hätten, sondern auch dankbar für das Zusammentreffen: "Ich bin sehr froh darüber, dass ich heute bei Ihnen sein konnte."

Als wäre der öffentliche Videochat an sich nicht schon aufregend genug, stieg die Nervosität, als die auserwählten Pfleger von dem Überraschungsgast erfuhren. "Sie waren nervös genug, dass Prinzessin Anne teilnimmt, aber ein paar Tage vorher gesagt zu bekommen, dass Ihre Majestät bei uns sein wird, war wirklich aufregend", erzählte der Vorsitzende der Organisation, Gareth Howells, gegenüber People.

Getty Images Queen Elizabeth II.

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihre Tochter Prinzessin Anne

Getty Images Queen Elizabeth II.



