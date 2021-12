Wird Liliana Matthäus' (33) Baby so heißen? Die Schauspielerin gab bereits im Oktober bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartet. Inzwischen wissen die Fans der Ex-Frau von Lothar Matthäus (60) auch schon, dass sie ein Mädchen erwartet. Nun scheint es so, als hätte Liliana – die inzwischen auch als Kristina Liliana Nova bekannt ist – ein weiteres Detail ausgeplaudert. Bekommt ihre Tochter etwa den Namen Gigi?

In ihrer Instagram-Story zeigte die 33-Jährige die Vorbereitungen für ihre Babyparty. Unter anderem waren mehrere Geschenktüten und Champagnerflaschen zu sehen. Eines fiel dabei allerdings sofort auf: Auf allen Tüten und Flaschen stand der Name "Gigi". Außerdem schrieb die werdende Mama zu einer der Aufnahmen: "Oh Gigi, wir freuen uns so sehr auf dich." Damit scheint der Name ihrer Kleinen also schon bekannt zu sein.

Allzu lange wird Liliana auch nicht mehr auf ihre kleine Gigi warten müssen. Die brünette Beauty ist immerhin schon in der 29. Schwangerschaftswoche. Wie sehr sie sich auf ihr Baby freut, verriet sie bereits vor einigen Wochen in einem Interview: "Damit geht für mich mein größter Traum in Erfüllung!"

Instagram / kristinanovaofficial Liliana Matthäus im November 2021

Instagram / kristinanovaofficial Champagnerflaschen von Liliana Matthäus' Babyparty

Getty Images Liliana Matthäus bei der amfAR-Gala 2019

