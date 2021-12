Es sind traurige Nachrichten, die am heutigen Samstag viele Fans und vor allem nahestehende Personen von Mirco Nontschew erschüttern: Der Comedian ist im Alter von gerade einmal 52 Jahren ganz plötzlich verstorben. Die Polizei fand seine Leiche in seiner Wohnung in Lankwitz, Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Nun äußern sich Verantwortliche des Streamingdienstes Amazon Prime zu dem tragischen Ereignis.

Bis vor Kurzem hatte Mirco Nontschew noch für die Comedy-Serie LOL: Last One Laughing vor der Kamera gestanden. Produziert wurde das Ganze von Amazon Prime. Auf Instagram veröffentlichte man nun ein Statement der Streamingplattform: "Wir trauern um einen großartigen Menschen, der Millionen von Fans mit seiner Kunst, unter anderem bei 'LOL: Last One Laughing', zum Lachen gebracht hat. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind mit Mirco Nontschews Angehörigen und Freunden."

Zum Tod des 52-Jährigen äußerten sich auch zahlreiche prominente Freunde. "Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer verabschiede ich mich nicht nur von einem der größten und mit Abstand besten und nettesten Kollegen, sondern vielmehr auch vom Menschen und Freund Mirco. Es gibt keine Worte für diesen wahnsinnigen Verlust", schrieb beispielsweise Mario Barth (49) im Netz.

Amazon/ Frank Zauritz Michael Bully Herbig mit dem Cast der dritten "LOL: Last One Laughing"-Staffel

Getty Images Mirco Nontschew in Frankfurt am Main im November 2013

Instagram / mariobarth Mario Barth und Mirco Nontschew

