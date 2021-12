Billie Eilish (19) kehrt zurück zu ihrem alten Look! Als der Sängerin im Jahr 2019 der Durchbruch gelang, kannten ihre Fans sie nur mit schwarzen Haaren, die am Ansatz neongrün gefärbt waren. Im März dieses Jahres überraschte die Musikerin dann jedoch mit einem Umstyling und präsentierte eine hellblonde Mähne. Inzwischen scheint die "Bad Guy"-Interpretin jedoch auch von dieser Farbe die Nase voll zu haben: Billie zeigte sich jetzt wieder mit dunkler Haarpracht!

Via Instagram teilte die 19-Jährige ein neues Selfie von sich – und darauf ist von ihrem blonden Haar nichts mehr zu sehen. Die Follower der Künstlerin bekommen sie mit ihrer altbekannten schwarzen Haarfarbe zu Gesicht – wenn auch ohne den neongrünen Ansatz."Habt ihr mich vermisst?", schrieb Billie zu dem Foto. Und tatsächlich scheint die Community froh zu sein, dass ihr alter Stil zurück ist. "Wow!" und "Oh mein Gott!", jubeln ihre Fans in der Kommentarspalte.

Vor wenigen Tagen hatte Billie in einem Interview mit Vanity Fair jedoch noch von ihrer Entscheidung, die Haare blond gefärbt zu haben, geschwärmt. Dieser Schritt habe der Grammy-Preisträgerin geholfen, ihr Selbstbewusstsein aufzubessern. Seither fühlte sie sich selbstständiger und könne sich in der Öffentlichkeit freier bewegen.

Getty Images Billie Eilish im September 2021

Getty Images Billie Eilish bei den Grammy Awards 2020

Instagram / billieeilish Billie Eilish, April 2021

