Billie Eilish (19) wagt öfter mal etwas Neues. Nachdem die Sängerin vor allen Dingen mit ihrem giftgrünen Haaransatz bekannt geworden war, färbte sie sich ihre Frisur im März 2021 blond. Mit den Worten "Kneift mich" machte sie damals im Netz selbst deutlich, wie groß sie die Veränderung für sich empfand. Jetzt wagte Billie erneut ein haariges Experiment: Sie färbte sich die Haar braun. Den neuen Look präsentierte sie nun erstmals auf einem roten Teppich.

Beim Variety 2021 Music Hitmakers Brunch im City Market Social House in Los Angeles führte Billie ihre neue Frise am Samstagabend erstmals ganz offiziell aus. Die "Happier Than Ever"-Interpretin, die von ihrem Bruder Finneas O'Connell und dessen Partnerin Claudia Sulewski begleitet wurde, erschien in einem beerenfarbenen Oberteil mit XXXL-Mantel auf dem Event.

Kürzlich hatte sich Billie gegenüber Vanity Fair noch positiv über ihren Entschluss, sich die Haare vor einigen Monaten blond zu färben, geäußert. Es habe ihr in Bezug auf ihr Selbstbewusstsein weitergeholfen.

