Hat Amanda Stanton (31) in ihm endlich ihre Liebe fürs Leben gefunden? Lange Zeit suchte die Reality-TV-Queen nach ihrem Mr. Right. Dafür nahm sie sogar an der US-Version von Der Bachelor und Bachelor in Paradise teil. Nach einer Reihe von Flirts und Beziehungen mit verschiedenen US-Bekanntheiten soll es mit Immobilienmakler Michael Fogel nun endlich klappen. Amanda verriet im Netz, dass sie sich mit Michael verlobt hat.

Zusammen mit einer süßen Fotoreihe erzählte Amanda via Instagram ihrer Community von den freudigen Nachrichten. Michael machte ihr den Antrag vor den Augen ihrer beiden Mädchen Charlie und Kinsley, die aus einer vorherigen Beziehung stammen. Nicht nur Amanda, sondern auch die Mädels bekamen wohl einen Diamantring. Stolz präsentiert Amanda auf den Aufnahmen ihren großen Klunker zur Verlobung, während die Mädels ihre Mini-Version des Rings bestaunen.

"Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich den besten Menschen, den ich kenne, heiraten darf", schrieb die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ganz verliebt zu den Aufnahmen. Auch ihre Community ist außer sich und hinterlässt zahlreiche Glückwünsche.

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Amanda Stanton, US-Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Kinsley und Charlie, Töchter von Amanda Stanton

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Amanda Stanton, US-Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de