US-Bachelor-Star Amanda Stanton hat ihren Michael geheiratet

Amanda Stanton (32) ist unter der Haube! In der US-Version von Der Bachelor und auch Bachelor in Paradise suchte die Reality-TV-Queen vergeblich nach ihrem Mr. Right. Diesen fand sie jedoch abseits der TV-Shows in dem Immobilienmakler Michael Fogel. Im Dezember des vergangenen Jahres verkündete sie sogar die Verlobung – und nun war es endlich so weit: Amanda und Michael haben geheiratet!

Wie People berichtete, gaben sich die 32-Jährige und ihr Partner bei einer intimen Zeremonie in Santa Ynez in Kalifornien das Jawort. Mit dabei waren unter anderem ihre Bachelor-Kolleginnen Lauren Bushnell (32) und Emily Ferguson. Doch auch Amandas Töchter aus erster Ehe, die zehnjährige Kinsley und die achtjährige Charlie, waren involviert. "Kins ist meine Trauzeugin. Sie hilft mir gerne bei allem. Und Charlie ist das Blumenmädchen", hatte die Braut im Vorfeld verraten.

Den ersten Tanz legte das Brautpaar zu dem Song "Lover" von Taylor Swift (32) aufs Parkett. Außerdem trug Amanda an ihrem großen Tag gleich drei verschiedene Kleider: Ein langes Brautkleid mit Schleppe für die Trauung, eine enggeschnittene und transparente Robe für die Feierlichkeiten danach sowie und ein kurzes Partydress für den lockeren Teil zu späterer Stunde.

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Amanda Stanton, US-Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Kinsley und Charlie, Töchter von Amanda Stanton

Anzeige

Instagram / amanda_stantonn Michael Fogel und Amanda Stanton im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de