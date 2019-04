Schwere Zeiten für Amanda Stanton (29): Vergangene Woche hatte die US-Bachelor-Beauty in ihrer Insta-Story unter Tränen davon berichtet, dass aus der Datenbank ihres plastischen Chirurgen private Fotos entwendet wurden. Einige der Nacktaufnahmen, die im Zuge einer Brust-OP entstanden waren, sendeten die Hacker an Amandas Freunde und Kollegen. Nun folgte ein weiterer Schock für die Beauty: Das Liebes-Aus zwischen Amanda und Freund Bobby Jacobs!

Bobby selbst hatte die Nachricht von der Trennung auf seinem Instagram-Account veröffentlicht. Er betonte dabei zugleich, dass das Liebes-Aus nichts mit dem Hacker-Angriff oder Amandas Reaktion darauf zu tun habe. Bobby selbst habe Amanda, gegen den Rat eines Anwalts, schon vor Wochen geraten, die Geschichte öffentlich zu machen, "damit es nicht so viele Menschen schockiert, die die Bilder erhalten". Ein Insider erklärte E! News in Bezug auf die Trennung: "Amanda wurde von alldem völlig überrumpelt. Sie dachte, dass die Dinge zwischen ihr und Bobby gut laufen."

Dass sie sich von dem erneuten Schock nicht unterkriegen lassen will, bewies die 28-Jährige dann mit einem Auftritt am Freitag: Trotz der einschneidenden Ereignisse erschien sie im süßen Glitzer-Minikleid bei der großen Eröffnungsparty für den KAOS-Nachtclub in Las Vegas, wie Daily Mail berichtet.

Instagram / amanda_stantonn Amanda Stanton und Bobby Jacobs

DJDM / WENN.com Amanda Stanton im November 2018

Getty Images Amanda Stanton, TV-Star

