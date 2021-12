Ein seltener Einblick von Oana Nechiti (33). Seitdem die ehemalige Let's Dance-Tänzerin und ihr Langzeitpartner Erich Klann (34) Mitte Oktober verkündeten, dass sie zum zweiten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten, hielt sich die ehemalige DSDS-Jurorin mit Äußerungen zu ihrer Babybauch-Zeit zurück. Sie wolle das Ganze nicht in der Öffentlichkeit ausschlachten, betonte sie zwischenzeitlich. Nun erlaubte Oana ihren Fans aber doch einen kleinen Blick auf ihre wachsende Körpermitte.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Ex-Sportlerin mit einem dicken Wintermantel. "Das ist jetzt der Moment, wo man sogar mit Jacke schwanger aussieht. Ich finde das so süß, ich sehe aus wie eine Lampe", amüsierte Oana sich, während sie sich in einem Video zur Seite drehte und sich über den Bauch streichelte.

Natürlich freut sich nicht nur Oana riesig auf den Nachwuchs. Auch ihr Liebster Erich ist schon ganz gespannt auf das kleine Wunder. Im Netz richtete die derzeitige Brünette kürzlich rührende Zeilen an den Vater ihrer Kinder: "Du warst schon immer mein Zuhause."

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, Tänzerin

Anzeige

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti und Erich Klann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de