Aurora Ramazzotti (25) beginnt ihr neues Lebensjahr mit ihren Liebsten an ihrer Seite – und zwar wortwörtlich. Die Influencerin ist das Kind der Moderatorin Michelle Hunziker (44) und des Sängers Eros Ramazzotti (58). Zusammen mit ihren mittlerweile seit zwölf Jahren geschiedenen Eltern konnte sie nun einen ganz besonderen Tag zelebrieren: ihren 25. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentags postete die Promi-Tochter nun ein total rührendes Foto im Netz.

Mit einem Schnappschuss auf ihrem Instagram-Account hält sie fest, wie süß sowohl ihre Mama als auch ihr Papa den Tag ihrer Geburt mit ihr feiern. Die Momentaufnahme zeigt das Trio auf einer Terrasse – dabei steht die Halbitalienerin zwischen Eros und Michelle, die ihr gerade links und rechts einen Schmatzer auf die Wange geben. Dass es ihr sichtlich gefällt, im Mittelpunkt zu stehen, ist nicht nur auf ihrem Gesicht deutlich zu erkennen – die frischgebackene 25-Jährige unterstreicht es auch nochmals in ihrer Bildunterschrift. "Ich liebe 25", schreibt sie.

Auf der Veranda starteten die Feierlichkeiten allerdings nicht. Stattdessen begannen sie schon wesentlich früher in einem Restaurant, wie Auroras stolze Mama in ihrer Instagram-Story verrät. Dort feierte das Mutter-Tochter-Gespann zusammen mit ein paar Freunden in Auroras Geburtstag rein. Das absolute Highlight: eine mehrstöckige Torte mit Feuerwerk.

Anzeige

Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti und seine Tochter Aurora Hunziker-Ramazzotti

Anzeige

Getty Images Aurora Ramazzotti in Rom im April 2016

Anzeige

PHOTOPRESS / MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora, November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de