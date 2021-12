Michelle Hunziker (44) und Aurora (24) gönnen sich einen Mutter-Tochter-Tag! Die Moderatorin ist bekanntlich ein richtiger Familienmensch und liebt es, ihre Kinder um sich zu haben. So auch ihre bereits erwachsene Tochter Aurora. Obwohl die Älteste von Michelles drei Kindern bereits ausgezogen ist, sehen sie und ihre Mutter sich regelmäßig. Jetzt machten die beiden einen gemeinsamen Shopping-Ausflug und bewiesen dabei ihr Händchen für Mode.

Zusammen mit ihrer 24-jährigen Tochter begab sich Michelle am Dienstag in die Mailänder Innenstadt. Mit ihren stylishen Looks zeigte das Gespann, dass es ein gutes Gespür für Mode hat. Während Michelle ein weißes Oberteil mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose kombinierte, trug Aurora einen cremefarbenen Pulli und einem schwarzen Minirock mit einer angesagten Hemdjacke darüber. Das Duo scheint einen erfolgreichen Shopping-Tag hinter sich gebracht zu haben.

Bereits vor wenigen Wochen verbrachten die beiden Frauen einen Nachmittag zusammen in der italienischen Stadt. Auf Instagram postete die 44-Jährige danach eine Reihe von Fotos ihres Ausflugs. "Mit ihr zusammen zu sein, ist immer ein Hauch reinen Sauerstoffs für mein Herz", schrieb Michelle zu den Schnappschüssen mit ihrer Tochter.

Anzeige

Pacific Press via ZUMA Wire / Zu Michelle Hunziker mit Tochter Aurora Ramazzotti

Anzeige

PHOTOPRESS / MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora, November 2021

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de