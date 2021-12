Christina Aguilera (40) ist schon voll im Weihnachtsfieber! Die Sängerin ist von den großen Bühnen dieser Welt nicht mehr wegzudenken: Die "Genie in a Bottle"-Interpretin steht schon seit über 20 Jahren im Rampenlicht. Ihre Bekanntheit nutzt die Blondine aber auch, um sich für wohltätige Zwecke zu engagieren – aus diesem Grund trat die Musikerin jetzt am Welt-Aids-Tag auf einem Charity-Konzert auf. Zu diesem Anlass entschied Christina sich für ein auffälliges Glitzer-Outfit!

Während ihres Auftritts in Los Angeles trug Xtina eine schwarze Lederleggings und einen schwarzen Blazer mit glitzernden Sternen darauf. Damit sorgte sie nicht nur für einen absoluten Wow-Moment, sondern auch für Vorfreude auf die kommenden Feiertage. Auch Jennifer Hudson (40), die mit ihr auftrat, entschied sich für eine funkelnde Robe: Die 40-Jährige erstrahlte in einem silbernen Glitzerkleid.

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Christina sich für auffällige Looks entscheidet. Für ihren Auftritt im Rahmen der "Latin Recording Academy's 2021 Person of the Year"-Gala in Las Vegas hatte sich die 40-Jährige sich in ein schwarzes Outfit gehüllt, dessen Ausschnitt beinahe bis zum Bauchnabel reichte.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Jennifer Hudson, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera im November 2021 in Las Vegas

