Geht die Lovestory von Arielle Rippegather und Veron Didi doch noch weiter? Obwohl die DSDS-Teilnehmerin und der Claudias House of Love-Teilnehmer zuletzt noch von Hochzeit und gemeinsamen Kindern gesprochen hatten, gab der gebürtige Kameruner heute Nachmittag überraschend bekannt, dass zwischen ihnen alles aus sei. Aber ist die Beziehung wirklich zu Ende oder raufen sich die zwei doch noch zusammen? Didi ruderte jetzt zurück und gab gegenüber Promiflash zu: Arielle und er sind nicht getrennt, sondern haben nur eine schwere Krise.

"Arielle und ich hatten einen großen Streit. Daraufhin habe ich vorschnell reagiert", stellte der Flirtshow-Kandidat kurz nach seinem ersten Statement im Gespräch mit Promiflash klar. Seine Handlung begründete Didi damit, dass er einfach sehr emotional und impulsiv sei. Dass er gleich von einem Liebes-Aus gesprochen hat, bereut der vierfache Vater offenbar. Aber wie schlimm steht es wirklich um die Beziehung der einstigen Turteltauben? "Arielle und ich schauen, in welche Richtung wir uns bewegen. Aber eine Trennung ist es nicht", betonte der Bartträger.

Eigentlich schwebten Didi und die Transgender-Beauty bis vor wenigen Wochen noch auf Wolke sieben. Die Sängerin verriet im Interview sogar, dass sie und ihr Partner nach Arielles Vagina-Vertiefung mehrmals am Tag Sex haben. "Früher hatten wir so einmal am Tag Sex, jetzt haben wir drei-, viermal", schwärmte die Blondine.

Instagram / ariellerippegather_official Veron Didi und Arielle Rippegather, Pärchen

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi 2021

Nicole Kubelka / Future Image/ ActionPress Arielle Rippegather und Veron Didi bei der Dr.Sindsen-Fashionshow 2021

