Huch, wo sind denn plötzlich Kate Hudsons (42) Haare hin? Eigentlich kennen ihre Fans die Schauspielerin stets mit langer blonder Mähne – abgesehen von einer Phase im Jahr 2017. Damals hatte sich die Darstellerin für ihre Rolle im Film "Sister" eine Fast-Glatze rasieren müssen. Auch jetzt zeigt sich die dreifache Mutter auf einmal erneut mit merklich weniger Haar als gewöhnlich: Im Netz präsentierte sich Kate mit einem Pixie-Cut!

Via Instagram teilte die 42-Jährige ein weihnachtliches Foto: Mit einem Haarreif mit Rentier-Geweih und einem Christbaum im Hintergrund singt Kate in ein Mikro, auf dem ihr Name geschrieben steht. "Ich, sobald wir den 1. Dezember erreicht haben", schrieb die Blondine zu der Aufnahme. Dabei fällt jedoch vor allem ihre Frisur ins Auge. Die "Bride Wars"-Darstellerin trägt ihr Haar raspelkurz und weckte bei den Followern damit Erinnerungen an ihre berühmte Mutter Goldie Hawn (76). "Du siehst aus wie Goldie!", meinte ein User in der Kommentarspalte.

Allerdings scheint das Bild nicht aktuell zu sein, sondern schon ein wenig älter – möglicherweise vom letzten Weihnachtsabend. Im Hintergrund sind unter dem Christbaum nämlich Geschenke zu erkennen. Zudem ist Kate in einem neueren Beitrag wieder mit gewohnter Haarlänge zu sehen.

Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei einem Event in Beverly Hills im November 2017

Anzeige

Getty Images Kate Hudson bei den InStyle Awards 2021

Anzeige

Getty Images Kate Hudson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de