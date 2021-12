Sophia Thiel (26) teilt einen intimen Einblick in ihre Vergangenheit. Die YouTuberin sprach in den vergangenen Monaten immer wieder offen über ihre mentalen Probleme. Der Druck, als Fitness-Influencerin perfekt auszusehen, belastete die Sportlerin schwer – erst durch eine Therapie fand sie mehr zu sich selbst. In Judith Williams (50)' Podcast "Beauty Williams" erzählt Sophia jetzt ehrlich von den Anfängen ihrer schweren Selbstzweifel: Sie wurde bereits als Teenager gemobbt – und entwickelte schlussendlich eine Essstörung.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de