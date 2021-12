TV-Bauer Hubert kann sich kaum vor Angeboten retten. Bei Bauer sucht Frau deutete alles daraufhin, dass der Nebenerwerbslandwirt und Hobby-Imker mit Sachbearbeiterin Andrea glücklich wird. Doch nach der romantischen Hofwoche war Schluss – aus den beiden ist nach der Show kein Paar geworden. Bei Hubert ist deswegen aber längst kein Trübsalblasen angesagt: Der Single ist auf dem Datingmarkt neuerdings nämlich heiß begehrt.

In der Dachauer Lokalzeitung Merkur plauderte der Bayer aus, dass sich die Damen derzeit offenbar nur so um ihn reißen. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass sich nicht viele Frauen bei mir melden. Das Handy glüht beinahe", gab er zu. Bis dato war aber offenbar noch nicht die Richtige dabei. Hubert will nichts überstürzen und wartet darauf, bis Amors Pfeil voll ins Herz trifft. "Gerne können sich Frauen bei mir melden und mich anschreiben. Vielleicht kommt es ja dann sogar zu einem Treffen? Frauen, die vielleicht vorher zu schüchtern waren, sich für die Show anzumelden, können jetzt gerne Kontakt zu mir aufnehmen!", startete der Bienen-Liebhaber einen neuen Datingaufruf.

Doch wie steht es eigentlich aktuell um das Verhältnis von Hubert und seiner einstigen Hofdame? Die Kurzzeit-Turteltauben seien gute Freunde geworden. "Wir haben fast täglich videogechattet und telefoniert", berichtete der Single. Auch in Zukunft wollen sie versuchen, Kontakt zu halten. Immerhin sei es ihm wichtig, liebe Menschen um sich zu haben. Lieber "eine gute Freundschaft als eine verkorkste Beziehung", stellte er klar.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hubert und Andrea bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Hubert, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige

RTL Hubert und Andrea, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de